Aile Sağlığı Merkezi doktoru: “Covid-19 testi uygulanmadı”

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 18:49

Pandemi dönemi başladığında birkaç gün alkışlanarak kahraman ilan edilen sağlık emekçileri, Sağlık Bakanlığı’nın yetersiz önlemleri ve verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle zor durumda. Özellikle Aile Sağlığı Merkezi doktorları ve sağlık personeli salgın süresince göz ardı edildi. Süreç boyunca kural ve protokol eksikliğiyle boğuşan sağlık çalışanları ekipman eksikliğiyle de karşı karşıya kalıyor.

İstanbul’un Bahçelievler bölgesinde çalışan bir Aile Sağlığı Merkezi (ASM) doktoru “Pandemi döneminde bir kere bile test yapılmadı. Ben eşimin hastanesinde testi uygulattım. Bu süreçte bazı özel hastanelerin test için para talep ettiğini de biliyoruz” dedi.

Türk Tabipler Birliği’nin “Birinci Basamakta Covid-19 Pandemisine İlişkin Durum Araştırması”, Aile Sağlığı Merkezleri gerçeğini gözler önüne serdi. Açıklanan rapora göre ‘kişisel koruyucu ekipmanı yetersiz bulan ASM’lerin yüzde 82’si bu malzemeleri dışarıdan satın aldı. Yüzde 81’inde sağlık çalışanlarına kontrol amaçlı PCR testi, yüzde 84’ünde de kontrol amaçlı antikor testi uygulanmadı.

Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının yüzde 11’inin Covid-19’a yakalandığı biliniyor.

“MALZEMELERİ KENDİMİZ ALDIK”

İktidar ve Sağlık Bakanlığı’nın hızlıca uygulamaya koyduğu normalleşme süreci vakaların artmasına ve kontrolün zorlaşmasına neden oldu. İsmini vermeyen bir Aile Sağlığı Merkezi doktoru, “Yeterli tedbir alınmadan yurt dışından gelen tüm hastalar ASM’lere yönlendirildi. Koruyucu ekipmanları kendimiz karşılamaya çalıştık. Birçok malzemeyi stokçular yüzünden karşılayamadık. Temin edilse bile fahiş fiyatlardan karşılandı” dedi.

Türk Tabipler Birliği’nin araştırmasında sağlık müdürlükleri tarafından ASM’lere gönderilen dezenfektanlar ve el antiseptiğinin ihtiyacı karşılamadığı bilgisine yer verildi. Aile Sağlığı Merkezleri’nin yüzde 79’u el antiseptiğinin yetersiz olduğunu yüzde 75’ ise korunma ekipmanlarının yetersizliğini ifade etti.

“EK ÖDEME SÖZÜ TUTULMUYOR”

Bir süredir taleplerini eylemler ile dile getiren sağlık çalışanlarına, koronavirüs ile mücadele kapsamında çeşitli oranlarda ek ödeme sözü verildiği biliniyor. Bu ödemelerin performans sistemi baz alınarak yapılması adaletsizliğe yol açtı.

Cumhuriyet’e konuşan ASM doktoru, “Sağlık emekçileri gösterdikleri özverinin karşılığını alamadı. Yüzlercesi Covid-19’a yakalandı ve onlarcası da hayatını kaybetti. Hafta sonları hasta takibine çıkmamıza rağmen 5 aylık sürede ödeme almadık. Maliye Bakanlığı’nın sıkıntı çıkardığına dair iddialar var” dedi.

EMEKÇİ HALKA YÖNELİK TEDBİR ALINMALI

Sözlerine filyasyon çalışmalarında karışıklık nedeniyle temas öyküsü olan hastaların rapor almak amacıyla ASM’lere geldiğini söyleyen ASM doktoru, “Tedbirler hâlâ yetersiz. İlk dalga büyük şehirleri etkilemişti. İkinci dalganın tüm Türkiye’yi etkileyeceği ve daha şiddetli olacağı ön görülüyor. Bu süreç Çin örneğinde olduğu gibi piyasayı değil, emekçi halkı merkeze alan tedbirler ve politikalarla başarıya ulaşabilir. Hayat rakamlara sığmaz kaybettiklerimiz bizim ailemiz, hastamız, arkadaşımız ve sevdiklerimiz” dedi.

Haber: Gizay Çelik