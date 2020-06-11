Aileler için flaş karar! İşte yeni otobüs düzenlemesi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın hazırladığı bir tebliğe göre otobüs biletlerine tavan fiyat üzerinden yüzde 30 indirim gelecek. Düzenleme önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak. Otobüs biletleri salgın ve il giriş çıkış yasakları sebebiyle astronomik bir seviyeye gelmişti. Yeni düzenleme ile aynı aileden kişiler otobüslerde yan yana oturabilecek.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı corona virüsünün ardından vatandaşlardan gelen yüksek fiyat şikayetlerinin ardından tavan fiyat uygulamasına gitmişti.
Yapılan yeni düzenlemeye göre daha önce 301-350 kilometre arası 150 lira olan tavan fiyat, 110 TL'ye düşecek. Ankara- İstanbul arası otobüs bilet fiyatı ise 120 TL'yi geçemeyecek.
AİLELER YAN YANA OTURABİLECEK
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu vatandaşın uygun fiyatlar ile yolculuk etmesini amaçladıklarını söyledi.
Otobüslerde uygulanacak yeni kurallarla birlikte aile bireylerinin yan yana oturabilmesinin önü açılacak. Böylece doluluk oranının yüzde 70’lere gelebileceği ifade ediliyor.
Daha önce 301-350 kilometre arası 150 lira olan tavan fiyatı 110 TL'ye 901-1000 kilometre arası 250 lira olan tavan ücreti de 185 TL'ye düşmüş olacak. Daha önce en fazla 160 TL bilet ücreti istenebilecek olan İstanbul-Ankara arası otobüs bileti fiyatı da en fazla 120 TL olabilecek.
Kaynak: Sözcü
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