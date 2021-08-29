Ailesi 14 yaşındaki Miraç’ı arıyor
Ailesi, Sakarya'nın Erenler ilçesinde evden çıktıktan sonra geri dönmeyen 14 yaşındaki Miraç Ekmekçi'yi arıyor. Emniyet güçleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı.
Sakarya’nın Erenler ilçesinde evden çıkıp giden ve geri dönmeyen 14 yaşındaki Miraç Ekmekçi için ailesi seferber oldu.
Dilmen Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Miraç Ekmekçi sabah saatlerinde Karasu’ya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Akşam eve dönmemesi üzerine ailesi kızları için arayışa geçti.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yanında iki kız arkadaşıyla gittiği öğrenilen Miraç Ekmekçi için ailesi polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet ekipleri, kızı bulmak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- AKP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Kriz kapıda: 'Gayrimenkul şokları' uyarısı
- Mahmut Özer görevden aldı, AKP'li vekil tepki gösterdi
- Uçak yolculuğu yapacaklar dikkat
- AKP'nin kalesinde esnaf sokağa indi
- Covid-19 atlatılsa bile bu etkileri kalıyor
- Ordu'da ailesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı
- Genç yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
- İşte MHP ile AKP'nin anlaştığı yeni baraj
- Konut krizi kapıda