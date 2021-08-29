Ailesi 14 yaşındaki Miraç’ı arıyor

29 Ağustos 2021 Pazar, 18:12

Sakarya’nın Erenler ilçesinde evden çıkıp giden ve geri dönmeyen 14 yaşındaki Miraç Ekmekçi için ailesi seferber oldu.

Dilmen Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Miraç Ekmekçi sabah saatlerinde Karasu’ya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Akşam eve dönmemesi üzerine ailesi kızları için arayışa geçti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yanında iki kız arkadaşıyla gittiği öğrenilen Miraç Ekmekçi için ailesi polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet ekipleri, kızı bulmak için çalışma başlattı.