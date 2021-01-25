Airbus’ta koronavirüs salgını: 500 işçi karantinada

Uçak üretici firması olan Airbus’ta 500 işçi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Almanya'nın Hamburg kentinde yer alan şirkette 12 binden fazla işçi çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2021 Pazartesi, 11:00
Airbus’ta koronavirüs salgını: 500 işçi karantinada
Abone Ol google-news

Almanya’nın Hamburg kentinde uçak üretici firması olan Airbus, 21 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 500 çalışanını karantinaya aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, işçilerden tedbir amaçlı evde kalmaları istenildi.

Hamburg Sağlık Kuruluşu’ndan bir yetkili, İngiltere'de keşfedilen ve şu anda Avrupa'ya hızla yayılan koronavirüsün daha bulaşıcı varyantına işçilerin yakalanıp yakalamadıklarının hala belirsiz olduğunu söyledi. Yetkili, önümüzdeki haftadan itibaren virüsün türü hakkında daha fazla ayrıntı verebileceğini belirtti.

Airbus, 2019 yılı sonu itibariyle dünyanın en büyük üreticisi unvanını aldı. Hamburg'da bulunan şirkette 12 binden fazla kişi çalışıyor.

Kaynak: Reuters


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler