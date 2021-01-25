Airbus’ta koronavirüs salgını: 500 işçi karantinada

25 Ocak 2021 Pazartesi, 11:00

Almanya’nın Hamburg kentinde uçak üretici firması olan Airbus, 21 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 500 çalışanını karantinaya aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, işçilerden tedbir amaçlı evde kalmaları istenildi.

Hamburg Sağlık Kuruluşu’ndan bir yetkili, İngiltere'de keşfedilen ve şu anda Avrupa'ya hızla yayılan koronavirüsün daha bulaşıcı varyantına işçilerin yakalanıp yakalamadıklarının hala belirsiz olduğunu söyledi. Yetkili, önümüzdeki haftadan itibaren virüsün türü hakkında daha fazla ayrıntı verebileceğini belirtti.

Airbus, 2019 yılı sonu itibariyle dünyanın en büyük üreticisi unvanını aldı. Hamburg'da bulunan şirkette 12 binden fazla kişi çalışıyor.

Kaynak: Reuters