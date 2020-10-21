Ajax ile Liverpool arasında 2. randevu

21 Ekim 2020 Çarşamba, 19:18

Ajax ve Liverpool, bugün oynayacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesiyle özel turnuvalar hariç Avrupa kupalarında ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Önceki sezon istediğini alamayan Liverpool’un, Bill Shankly önderliğinde 1966 sezonunda şampiyonluğa ulaşması beklenirken Shankly’nin ekibini durduran takım futbol dünyasına adını yeni yeni duyurmaya başlayan Johan Cruyff’lu Ajax’tı. 1966’da Hollanda’da oynanacak maçı daha çok taraftarın izlemesini isteyen Ajax, maçın De Meer’den Olimpiyat Stadı’na taşındığını açıkladı. Ancak ortada büyük bir sorun vardı. Maçın oynanacağı gün, Amsterdam’a çöken sis stadyumu da fazlasıyla etkiledi. Maçın başlamasına kısa bir süre kalan sahaya çıkan maçın hakemi Antonio Sbardella, saha içinde görüşün kötü olmadığına karar verdi ve maç başladı.

Yoğun sis altında oynanan maçın ilk yarısında Ajax, ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. İlk yarıdaki en ilginç şey, tabelada yazan skor değildi. İlk yarıda sakatlık sebebiyle oyun durduğu bölümde Liverpool menajeri Bill Shankly sisin verdiği avantajı kullanarak sahaya girdi ve oyuncularına talimatlarını kendi iletti. Maçın ilk yarısındaki bir diğer ilginç olay ise Ajax futbolcusu Sjaak Swart’ın ilk yarının bittiğini sanarak soyunma odalarına giden koridora yöneldiğinde güvenlik görevlileri tarafından durdurulmasıydı. Swart, Ajax’ın attığı 4.golden sonra hakemin çalmış olduğu düdüğü ilk yarının bitiş düdüğü sanmıştı. İkinci yarıda bulduğu bir diğer golle maçı 5-1 kazanan Ajax, büyük bir sürprize imza attı. O gün yaşananları anlatanlardan biri de kulübün efsanevi isimlerinden Louis Van Gaal’di. Van Gaal kulüp için hazırlanan kitapta o günü anlatırken bilet bulamadığı için maça gizli bir şekilde girdiğini açıklamıştı.

CRUYFF'UN SAHNEYE ÇIKIŞI

O gün Liverpool adına sahada olan isimlerden birisi olan Ian Callaghan Times’a verdiği röportajda o günü şu sözlerle açıklamıştı; ‘’ Hayatımdaki en ilginç günlerden biriydi. Sahada birbirimizi görmekte zorlanıyorduk. Maç içinde Shankly sahaya girdi. Geoff Strong ve Willie Stevenson’a taktikleri hatırlattı ve çıktı. İnanılmazdı. Anfield’da oynanan maçta hepimiz turu döndürebileceğimize inanıyorduk. Ama Ajax’ın sistemi gerçekten olağanüstüydü. O zaman daha 17 yaşındaydı fakat Cruyff inanılmaz bir oyunla 2 gol attı.’’

O gün Ajax’ın oynadığı oyun planı gelecek yıllarda kazanılacak başarılan ilk adımıydı. Johan Cruyff’un futbol sahnesine çıkışının da. 54 yıl sonra Ajax ve Liverpool ikinci kez Avrupa’da bir mücadelede karşı karşıya gelecek. İlk eşleşme ilginç bir hikâyeyi ortaya çıkarmıştı. Liverpool’un eksikleri düşünüldüğünde ikincisi de farklı bir hikâye sahne olabilir.