Ajda Pekkan’dan sürprizli konser
Ajda Pekkan, 18 Eylül Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park’ta ilk kez konser verecek.
“We Are The Walkers X KüçükÇiftlik Club Presents” kapsamında düzenlenen konserde özel olarak tasarlanan sahne, localı oturma düzeni ve hazırlanan görsel sürprizlerin olacağı açıklandı. Kapı açılış saati 20.00 olan konserin biletleri Passo internet sitesinde. Bilet alındıktan sonra 0532 268 49 30 telefon numarasından rezervasyon yapılması gerekiyor.
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