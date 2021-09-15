Ajda Pekkan’dan sürprizli konser

15 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

“We Are The Walkers X KüçükÇiftlik Club Presents” kapsamında düzenlenen konserde özel olarak tasarlanan sahne, localı oturma düzeni ve hazırlanan görsel sürprizlerin olacağı açıklandı. Kapı açılış saati 20.00 olan konserin biletleri Passo internet sitesinde. Bilet alındıktan sonra 0532 268 49 30 telefon numarasından rezervasyon yapılması gerekiyor.



