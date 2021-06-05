AK Gençler İmamoğlu'nu eleştirmek isterken böyle rezil oldular
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 392 TL'lik yolsuzluk haberini Sabah gazetesinde okuyanlar kendilerini gülmekten alıkoyamadı. AK Gençlerin protesto ettiği 392'liralık baklava için tatlı firması açıklama yaptı.
Tatlı firması açıklama yaptı, AK Gençler İmamoğlu'nu eleştirmek isterken böyle rezil oldu
Geçtiğimiz günlerde iktidara yakın gazeteler "1 kilo baklavaya 392 lira verildi" haberini servis etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu’nda İBB’nin bağlı kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nin (İETT) 1 kilo tatlıyı 392.70 liraya aldığı tespit edilmişti.
Söz konusu haberlerin üzerine açıklama yapan tatlı firması, “1 kilo değil, 3,57 kilo alındı” ifadelerini kullandı.
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