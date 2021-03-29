Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sütlüce'deki AKP İstanbul İl Başkanlığı'na giderek yeni başkan Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Osman Nuri Kabaktepe'yi makamında ziyaret etti.
Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabı üzerinden sözkonusu ziyaretin fotoğraflarını paylaştı.
İmamoğlu, fotoğraflarla birlikte şunları kaydetti:
"AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul’un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız."
Ziyarette İmamoğlu'na İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun da eşlik etti.
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