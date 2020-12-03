Akademi açıkladı: 2021’deki Oscar Ödül Töreni online olmayacak

03 Aralık 2020 Perşembe, 10:54

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, pandeminin neden olduğu şartlar nedeniyle önümüzdeki yıl düzenlenecek Oscar Ödül Töreni’ni 28 Şubat’tan 25 Nisan 2021’e erteledi.

Filmloverss'ın Variety haberinden aktardığına göre, bu doğrultuda Oscar için değerlendirmeye alınacak filmlerin ilk gösterimini gerçekleştireceği tarih de ileri alındı. 1 Ocak 2020 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında vizyona giren ya da dijital platformlarda yayınlanan filmlerin Oscar için değerlendirmeye alınacağı açıklandı. Tarihlerin iki ay ileri alınması ödül sezonunda iddialı olması beklenen filmlere daha geniş bir alan açmış olsa da, arada geçen sürede pandemi şartlarında kayda değer bir değişim yaşanmaması, önümüzdeki yıl Oscar Ödül Töreni’nin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair soru işaretleri doğurdu. 2020’deki pek çok ödül töreni gibi Oscar Ödül Töreni’nin de dijital ortamda gerçekleşme ihtimali üzerinde konuşulmaya başlandı. Ancak Akademi tarafından yapılan son açıklama, pandemi şartlarına rağmen törenin fiziki olarak gerçekleşeceğini gösterdi.

TÖREN ONLINE OLMAYACAK

Bir Akademi yetkilisi Variety’e yaptığı açıklamada ödül töreninin online olmayacağını, her yıl olduğu gibi insanların katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti. Variety’nin konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Akademi yetkilileri kısa süre önce, törenin düzenlendiği Dolby Theatre’ı ziyaret ederek, töreni ne şekilde gerçekleştirebilecekleri konusunda farklı alternatifleri değerlendirdiler. 3400 kişilik Dolby Theatre’da tören sırasında kaç kişinin bulunacağı belirsizliğini koruyor.

Eylül ayında düzenlenen, sunuculuğunu Jimmy Kimmel’ın yaptığı Emmy Ödül Töreni, başta Kimmel olmak üzere bazı kişilerin salonda olduğu, ancak konukların büyük bölümünün online olarak törene katıldığı hibrit bir formatta gerçekleşmişti. Akademi 2021’deki töreni insanların katılımıyla düzenleyeceğini açıklamış olsa da, konukların ne kadarının bu davete cevap vereceği belirsizliğini koruyor.