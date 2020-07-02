Akademisyen Ceren Damar'ın katili Hasan İsmail Hikmet ve babasının diyalogları şoke etti

02 Temmuz 2020 Perşembe, 16:37

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet ile babası Ömer Hikmet'in cezaevinde yaptıkları görüşmede Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar başta olmak üzere yargılamayı yapan mahkeme heyeti, basın mensupları ve duruşmayı takip edenlere yönelik tehdit ve hakaret içeren sözleri tutanaklara geçmişti.

Katilin babası Ömer Hikmet 26 Şubat'ta, Ceren Damar'ı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan oğlu Hasan İsmail Hikmet'i, tutuklu olduğu Sincan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Cezaevi yönetimi, baba ve oğlu arasında geçen diyalogların deşifre edildiği 12 sayfalık tutanağı, "delil niteliğinde olabileceği" gerekçesiyle ilgili birimlere göndermişti.

Tutanaklarda, Hasan İsmail Hikmet ile Ömer Hikmet'in birçok kişiye yönelik kullanılan hakaret ve tehdit içerikli sözleri basında yer buldu. Ancak ikilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında da hakaret içerikli ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Görüşme tutanaklarıyla ilgili olarak; savcının nisan ayında takipsizlik kararı verdiği öğrenildi.

Katil Hasan İsmail Hikmet ile babası Ömer Hikmet'in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı.

Görüşme tutanakları 6. sayfadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik

Hasan İsmail Hikmet: Tayyip hiçbir şey demedi, sustu.

Ömer Hikmet: Tabii canım Tayyip şimdi bitti. Suriye, Irak, Libya'da işe ortak çıkamıyor. O var ya ceketini alıp kaçacak.

Hasan İsmail Hikmet: Doğru bana da öyle geliyor.





Görüşme tutanakları 9. sayfadan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik

Ömer Hikmet: (?) şimdi adam var ya kimseye bakmıyor. 'Yeter ki zarar gelmesin bana' diyor. Kesin diyor adam ama ama ne Tayyip ne de Bahçeli ikisi de artık bitmiş.

Hasan İsmail Hikmet: Hıhı bitti ya Bahçeli bitti ya.

Ömer Hikmet: (?) g.berecek ş.refsiz (?) ımm şimdi sıkıntı yok yani biz iyiyiz Allah'a şükür.

Öte yandan tutanaklarda Hasan İsmail Hikmet ve babası Ömer Hikmet'in hakaretleri, sinkaflı küfürleri, tehditleri, merhume Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ı tehdit etmek için telefonla arayacakları, öldürmek amacıyla evine baskın düzenleyecekleri, Damar'ın öldürülmesi için kafasını göstermesinin dahi yeterli olacağı gibi ifadeler göze çarptı. İkilinin diyaogları esnasında sık sık sık güldükleri, katil Hasan İsmail Hikmet'in, savunma sürecinde kullandığı stratejileriyle kamuoyunun büyük tepkisini çeken avukatı Vahit Bıçak'ın işlerinin durumunu sorması da göze çarptı.

NE OLMUŞTU?

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürülmüştü. Damar'ı önce tabancayla vurup sonra 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21 Şubat 2020'de, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.