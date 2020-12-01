Akademisyen, telefondan derse giren öğrenciyi azarladı

01 Aralık 2020 Salı, 12:43

Uzaktan eğitim yine pek çok üniversite öğrencisini mağdur etti. Yeterli tekonojik ekipmana sahip olmayan öğrenciler, akademisyenleri tarafından azarlandı. Sosyal medyada tepki çeken bir görüntüde, Trakya Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine programı öğretim görevlisi Özer Özçelik, canlı ders sırasında "Çoğu öğrencinin bilgisayarı yok. Telefondan sınava giriyorum, kamera açıkken sistemde nasıl işaretleme yapacağım" diye soran öğrenciye, "Asgari koşulları sağlamak zorundasınız. Bilgisayarım yok, internetim yok, bu sizin sorumluluğunuzda olan bir şey. Sınava ve derse girme gibi bir zorunluluğunuz yok. Girmeyin arkadaşlar sınava. Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok" yanıtını verdi. Akademisyenin dersine katılan öğrenciler, korktukları için açıklama yapmak istemediklerini belirttiler. Öğrenci ve akademisyen arasında geçen diyaloğun detayları şöyle:





-Sınavda, sistemden nasıl işaretleyeceğim? Telefondan giriyorum.

- Telefondan girme.

-Yani, çoğu kişide bilgisayar yok, onu demek istiyorum.

-Arkadaşlar, asgari koşulları sağlamak zorundasınız. Bilgisayarım yok, internetim yok… Bu, sizin sorumluluğunuzda olan bir şey. Sınava girme gibi, derse girme gibi bir zorunluluğunuz yok. Sınav yapmayacak mıyız yani?

-Hocam, sınava giremeyeceğiz o zaman.

-Girmeyin arkadaşlar, herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok.