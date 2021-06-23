Akademisyen ve yazar Yıldız Ecevit yaşamını yitirdi

23 Haziran 2021 Çarşamba, 09:24

Edebiyat üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar ve akademisyen Yıldız Ecevit yaşamını yitirdi. Ecevit, bir süredir Bodrum'da tedavi görüyordu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Yıldız Ecevit'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Edebiyat araştırmaları için ufuk açıcı çalışmalar ortaya koydu. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim” dedi.

YILDIZ ECEVİT KİMDİR?

1946 Çanakkale doğumlu olan Yıldız Ecevit, Çamlıca Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri'nde tamamladı.

1986-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Ecevit, 1996 yılında profesör olurken, Ankara ve Bilkent Üniversiteleri'nde Alman Edebiyatı, Avangard Edebiyat ve 20. yüzyıl dünya romanı alanlarında dersler verdi.

Postmodern Türk romanı hakkında ve özellikle "Çağını aşan, dahi özellikli sanatçı" olarak gördüğü Oğuz Atay'ın eserleri üzerine kitaplar yazdı. Ben Buradayım... isimli kitabı Oğuz Atay'la ilgili yazılmış en kapsamlı araştırmadır. Nisan 2021'de “Bu roman, yaşamının büyük bir bölümünü ‘bilgi’ derleyerek geçiren birinin: bir edebiyat araştırmacısının ürünü” diye tarif ettiği Kozmik Komedya isimli romanı yayınlandı.



Yıldız Ecevit'in eserleri: