Akar: Hafter kaçmış olabilir

11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Akdeniz’e uzanan stratejik önemdeki Libya’da Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı, Türkiye destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti’nin (UUH) Hafter cephesine karşı ilerleyişi sürerken Ankara’dan dün çarpıcı bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda hâkimiyeti bulunan, Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu’nun lideri General Halife Hafter’in başka bir ülkede olduğu ile ilgili haberler geldiğini söyledi. Akar konuşmasında, Ankara’nın askeri yardımı sonrasında değişen statükoya atıfta bulundu.

“En büyük güç haklı olmak, adalete, hukuka uygun olmak. Hafter darbecidir. Teyide muhtaç bilgiye göre Hafter Libya yurtdışına kaçtı. Desteğimiz sayesinde Libya’da denge ciddi şekilde bozuldu” ifadelerini kullandı. “Türkiye’nin attığı adımların hepsi hukuka uygun. Türkiye olarak biz Libya’nın davetiyle oradayız” dedi. Akar ayrıca, Doğu Akdeniz’de yaşanan enerji mücadelesi nedeniyle gerilimin arttığı Atina hattından gelen sert açıklamalara da değindi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un “savaşa hazırız” şeklinde gündeme yansıyan açıklamalarına ilişkin Akar, “O bir dil sürçmesidir.

Yunanistan’ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini matematik olarak sanmıyorum. Bugüne kadar uzmanlar arasında Yunanistan ile görüşmeler yapıldı. Burada hukuka uygun ne varsa yapmaya hazırız” yorumunda bulundu. Venezüella’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido, geçen pazar General Hafter’in “özel jetiyle ülkesine geldiğini” iddia etmişti. Ancak daha sonra ekibi tarafından “Hafter’in değil, özel jetinin geldiğini teyit ediyoruz” açıklaması gelmişti.

‘ATEŞKES ÖLÜ DOĞDU’

Akar’ın açıklamaları öncesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, Libya’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin gündeme getirdiği ateşkes çağrısının “ölü doğduğu” yönündeki ifadeleri dikkat çekti. Hafter cephesinin üst üste yaşadığı mevzi kaybı sonrası Mısır tarafından ateşkes planı gündeme getirilmişti.