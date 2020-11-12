Akar'dan ABD'ye F-35 açıklaması: Kaygıları ele almaya hazırız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan F-35 krizine yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağıdır. F-35 teknolojisinin güvenliği ABD için olduğu kadar Türkiye için de önemlidir. ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Türkiye’yi Ege Denizi’nde karasularına ve Doğu Akdeniz’de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz.
Libya halkının haklı davasını desteklemekteyiz. Amacımız 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktadır.
15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK’dan toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiştir.
15 Temmuz’dan sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle personel temin faaliyetlerine başlanmış, 23 Ekim 2020 itibariyle 95 bin 911 personel temin edilmiştir.
KAYGILARI ELE ALMAYA HAZIRIZ
Türkiye F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağıdır. F-35 teknolojisinin güvenliği ABD için olduğu kadar Türkiye için de önemlidir. ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır.
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