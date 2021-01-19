Akar'dan Kürdistan bayrağı önünde fotoğraf: "Bu fotoğrafı bir muhalefet lideri verse hainlikle suçlanır, linç edilirdi"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'taki resmi temasları sırasında geldiği Erbil'de, arkasında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağı bulunan fotoğrafta yer alması gündem oldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ta, başkent Bağdat'ın ardından Erbil'deki görüşmelerinden yansıyan bir fotoğraf dikkat çekti.
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de ziyarette eşlik ettiği Bakan Akar'ı Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Irak Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fewzi Hariri ve Dışilişkiler Sorumlusu Sefin Dizeyi karşıladı.
Karşılama sırasında tarafları temsilen arkada Türkiye Cumhuriyeti ve Irak bayrağının yanında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağının da yer aldığı görüldü.
DEVA Partisi'nin kurucu isimlerinden, güvenlik analisti Metin Gürcan, fotoğrafa ilişkin "Benim bildiğim ilk kez bir Genelkurmay Başkanı Erbil ziyaretinde böyle bir foto veriyor" derken "Bir muhalefet partisi lideri aynı fotoyu verse iktidarın köpürttüğü 'popülist milliyetçi' söylem nedeniyle iktidar çevrelerinde yandaş medya tarafından 'hainlikle' suçlanır, hatta iş PKK seviciliğine kadar gider ve olay tam bir siyasi lince dönüşürdü" yorumunda bulundu.
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