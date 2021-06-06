Akar’dan ‘Ordubozanlar’ çıkışı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Yalanla dolanla ordumuzu ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordu bozanlar var” dedi ancak “ordu bozanlar” ifadeleriyle kimi kastettiğine açıklık getirmedi. Akar’ın sözlerini değerlendiren emekli generaller, Akar’ın “ordu bozanlar” ifadesine açıklık getirmesi gerektiğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar’ın Denizkurdu Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nde yaptığı konuşmada, “Yalanla dolanla ordumuzu ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordu bozanlar var. Fitne ve fesat peşinde koşan bu ordu bozanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tatbikatlardaki ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla üç kıtada icra etmekte olduğu operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler, gölgeleyemeyecekler” sözleri dikkat çekti. Akar, “ordu bozanlar” ifadesine açıklık getirmezken Cumhuriyet’in ulaştığı askeri yetkililer Akar’ın “ordu bozanlar” ifadesiyle kimi kastettiğiyle ilgili “Hedef, Bakanımızın ifade ettiği şekilde beyanda bulunan her kimse ve çevrelerdir” değerlendirmesinde bulundu.
‘AÇIKLAMASI GEREKİR’
Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Ordu bozanlar sözüyle kimi kastettiğini açıklaması gereken bizatihi Sayın Bakan’ın kendisidir. Böyle ortaya karışık mesajlar vermek yerine kamuoyunu aydınlatacak şekilde mesajlar vermesi gerekir. Bu çevrelerin kim olduğunu kendisi açıklamalıdır, böylece biz de bunların kim olduğunu biliriz” dedi.
Emekli Tuğgeneral Ali Er de “Sayın Milli Savunma Bakanı’nın bu demeci askeri bir demeç değil, siyasi bir demeçtir. Bu siyasi demecin muhatabının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldıklarında ettikleri yemine ve dolayısıyla millete, Cumhuriyete ve anayasaya bağlılıklarını ilk günkü gibi sürdüren emekli general ve amiraller olduğunu düşünmüyorum. O nedenle Sayın Bakan net konuşmalıdır, adresi belli olmayan açıklamalar yapmak yerine ‘ordu bozanlar’ kimdir, buna açıklık getirmelidir” diye konuştu.
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