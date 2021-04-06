Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri Yalım'dan Hulusi Akar'a sert sözler
Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dönemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Yargı bağımsız ve tarafsız olsaydı, 4 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını savunmadan Yunan askerine teslim eden Akar, TCK 302, 309 ve TMK 3’ten yargılanarak hapse atılmış olurdu" dedi.
104 amiralin Montrö açıklamasına ilişkin gelişmeler devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri E. Kur. Alb. Ümit Yalım, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki günkü Montrö açıklamasına yönelik, imzacılar arasında bulunan amirallerden Hüseyin Çiftçi'nin "Gavdos Adası’na sahip çıktığına" ilişkin hatırlatmada bulundu.
Yalım ayrıca, Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlık döneminde Türkiye’nin 4 adası ve 1 kayalığının işgal edildiğine dikkat çekti.
"ÇİFTÇİ'NİN SAHİP ÇIKTIĞI GAVDOS, AKP DÖNEMİNDE İŞGAL EDİLDİ"
Akşener’in, önceki günkü basın toplantısında 104 emekli amiralin Montrö açıklamasına yönelik olarak, "Bu arkadaşların görevdeyken maalesef Yunanistan’ın işgal ettiği adalara karşı herhangi bir tavırlarını görmedim" açıklamasının bilgilendirme eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğünü belirten Yalım, şu ifadeleri kullandı:
"Montrö açıklamasına imza atan amirallerden Hüseyin Çiftçi, Albay rütbesindeyken 1996’da sahip çıktığı Gavdos Adası’nda Yunanistan ve NATO birliklerinin tatbikat yapmasını engellemiştir. Çiftçi’nin 1996’da sahip çıktığı Gavdos Adası AKP Hükümetleri döneminde 2004’te işgal edilmiştir.
Montrö açıklamasına imza atan amirallerden Mücahit Şişlioğlu, 2008’de benim de Genelkurmay temsilcisi olarak Dışişleri Bakanlığı’nda katıldığım toplantıda Ege Denizi’nde Türkiye’ye ait ve bir kısmı da Yunan işgali altında olan ada, adacık ve kayalıkların haritası ile coğrafi koordinatlarının Birleşmiş Milletler ve NATO’ya deklare edilmesini talep etmiş ancak Dışişleri Bakanlığı bu talebi reddetmiştir. Şişlioğlu, daha sonra Balyoz kumpas davasına dahil edilerek cezaevine gönderilmiştir."
Yalım, muvazzaf subayların adaların işgali konusunu basınla paylaşmalarının yasalar gereği mümkün olmadığını da belirtti.
"YARGI BAĞIMSIZ OLSAYDI HAPSE ATILMIŞ OLURDU"
Amirallerin açıklamasına sert tepki veren Hulusi Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlık döneminde Türkiye’nin 4 adası ve 1 kayalığının işgal edildiğine dikkat çeken Yalım, şunları söyledi:
"Montrö açıklamasını yapan amiralleri bağımsız ve tarafsız yargıya havale eden Akar’a hatırlatalım; yargı bağımsız ve tarafsız olsaydı, 4 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını savunmadan Yunan askerine teslim eden Akar, TCK 302, 309 ve TMK 3’ten yargılanarak hapse atılmış olurdu."
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