Akar'dan şehit asker için taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da üs bölgesinde icra edilen faaliyet esnasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra şehit olan, Sözleşmeli Er Halil Çakır için taziye mesajı yayımladı.
Şehit olan askerin fotoğrafının yer aldığı mesajda Bakan Akar, şu ifadelere yer verdi:
"Silah arkadaşımız, Hakkari Çukurca'da üs bölgesinde icra edilen faaliyet esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak 18 Mayıs 2020 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
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