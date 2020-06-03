Akaryakıt fiyatlarına 'kâr' indirimi geliyor
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak" dedi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu geceden itibaren akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirim olacağını açıkladı.
Yılmaz, bu indirimlerin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kâr marjlarından yapılmış bir indirim olacağını belirtti.
EPDK Başkanı, son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit ettiklerini belirtmiş ve şirketleri “fiyatları makul seviyeye çekilmeleri” yönünde uyarmıştı. Yılmaz, “fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceğini” belirtmişti.
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