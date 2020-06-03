Akaryakıt fiyatlarına 'kâr' indirimi geliyor

03 Haziran 2020 Çarşamba, 16:16

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu geceden itibaren akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirim olacağını açıkladı.

Yılmaz, bu indirimlerin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kâr marjlarından yapılmış bir indirim olacağını belirtti.

EPDK Başkanı, son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit ettiklerini belirtmiş ve şirketleri “fiyatları makul seviyeye çekilmeleri” yönünde uyarmıştı. Yılmaz, “fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceğini” belirtmişti.