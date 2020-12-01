Akaryakıt ürünlerine zam: Pompaya yansımayacak
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada 2 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere, LPG otogazda 8 krş/lt fiyat artışı gerçekleştirildiği belirtildi.
Bununla birlikte, artışın mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı kaydedildi.
Açıklama şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi
- Mayo sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Savcılığın takipsizlik kararına Kaftancıoğlu'ndan itiraz
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li belediye Masterchef’e para ödemiş
Video Haberler
- Köprüden atlayan YouTuber kafatasını böyle kırdı
- Ekrem İmamoğlu Adalar için tarih verdi!
- Eşini 5 yerinden bıçakladı!
- Koronavirüsten kurtulmanın tek yolunu açıkladı
- Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj
- Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
- En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak tehlikeli
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi
- Mayo sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Savcılığın takipsizlik kararına Kaftancıoğlu'ndan itiraz
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li belediye Masterchef’e para ödemiş