Akaryakıt ürünlerine zam: Pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada 2 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere, LPG otogazda 8 krş/lt fiyat artışı gerçekleştirildiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2020 Salı, 17:45
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Bununla birlikte, artışın mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı kaydedildi.

Açıklama şöyle:



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