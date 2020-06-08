Akaryakıta çifte zam geldi
Bu geceden itibaren benzinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı yapıldı. Zamlar pompa fiyatına yansıtılacak.
Gece yarısından itibaren benzinin litresinde 37, motorinde 32 kuruş zam geldi.
EPGİS'ten yapılan açıklamada "09/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinin litre fiyatına 37 kuruş, motorinde ise 32 kuruş zam yapıldı. Artışlar poompa fiyatına yansıtılacak denildi.
Fiyat artışı sonrası benzin yeniden 6 liranın üzerine çıkacak. Benzin fiyatı, İstanbul'da 6 lira 13 kuruşa, Ankara'da 6 lira 18 kuruşa yükselecek. Motorin ise İstanbul'da 5 lira 63 kuruşa, Ankara'da 5 lira 73 kuruşa satılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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