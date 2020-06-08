Akaryakıta çifte zam geldi

08 Haziran 2020 Pazartesi, 11:01

Gece yarısından itibaren benzinin litresinde 37, motorinde 32 kuruş zam geldi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada "09/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinin litre fiyatına 37 kuruş, motorinde ise 32 kuruş zam yapıldı. Artışlar poompa fiyatına yansıtılacak denildi.

Fiyat artışı sonrası benzin yeniden 6 liranın üzerine çıkacak. Benzin fiyatı, İstanbul'da 6 lira 13 kuruşa, Ankara'da 6 lira 18 kuruşa yükselecek. Motorin ise İstanbul'da 5 lira 63 kuruşa, Ankara'da 5 lira 73 kuruşa satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.