Akaryakıttaki oyun tepki çekti
Akaryakıt fiyatlarında sürücülerin kandırıldığı ortaya çıktı. Sürücüleri tabelada 6,84 gösteren akaryakıt istayonları motorini pompa fiyatı olarak 7,36'dan satıyor.
Akaryakıt istasyonları vatandaşı şimdi de tabela hileleriyle kandırmaya başladı.
Motorin fiyatında "Dev kampanya" şeklinde indirim yaptığını gösteren akaryakıt istasyonları, sürücüleri istasyonlarına çekerek en pahalı fiyattan motorin satıyor. Çoğu sürücü kandırıldığını dahi anlamadan deposunu pahalı akaryakıtla dolduruyor.
"100 LİTRE YA DA 1000 TL ALIMLARINDA GEÇERLİ DİYORLAR"
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Ankara başta olmak üzere yurt genelinde yaşanan tabela hileli akaryakıt işlemleri tepki çekti.
Tabela ile pompa fiyatı arasındaki farkı anlayan sürücüler, “İndirimli fiyat 100 litre motorin alımlarında geçerli. Tabelayı iyi okumamışsınız” denilerek suçlanıyor. Oysa otomobillerin deposu en fazla 50-60 litre akaryakıt alıyor.
Bir akaryakıt istasyonu çalışanı, “O tabelalar sözde kamyoncular için. Ancak ucuz fiyat algısıyla istasyona kamyondan çok otomobil geliyor. İndirimli fiyattan motorin aldığını zanneden yüzlerce müşterinin deposunu dolduruyoruz. Çok az sürücü pompada fiyat karşılaştırması yapıp durumu fark ediyor. Kandırıldıkları için tepki gösterenlere, o ilanların kamyon ve otobüsler için olduğunu söyleyerek ikna etmeye çalışıyoruz” dedi.
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