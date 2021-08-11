Marmara’da akaryakıt gemisi ile fırkateynin ilk defa kıçtan yüzdürmeli yakıt transferi gerçekleştirildi

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:50

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda söz konusu transferin görüntülerine yer verilerek, “Yzb. Güngör Durmuş akaryakıt gemimiz, TCG KemalReis fırkateynimiz ile Marmara Denizi'nde ilk defa kıçtan yüzdürmeli yakıt transferi gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.