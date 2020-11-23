Akbank Caz Festivali 30. yaşını kutladı

23 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Akbank Caz Festivali bu yıl 30. yaşını kutladı. Festival bunca senedir sayısız konser ve çok sayıda sanatçıyı cazseverlerle buluşturdu. Şimdi de bu 30 yıla özel “Dün, Bugün, Yarın” albümü yayımlandı. Özel kayıtlarla 30 özgün beste ve 80’e yakın sanatçının performansının yer aldığı özel plak çalışmasının dijital versiyonu ise Spotify, Fizy, Apple Music, Deezer ve iTunes’un da aralarında bulunduğu 156 ayrı dijital müzik platformunda ekim ayının sonunda yayına girdi. Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ve albümde yer alan sanatçılardan Elif Çağlar ile konuştuk.

773 KONSER 500 BİN İZLEYİCİ...

İlk olarak Akbank Caz Festivali’nin 30 yılını anlatmasını istediğimiz Bigalı, “Türkiye’de cazın gelişimini 30 yıldır destekliyoruz. Bu kapsamda caz müziğinin yeni nesillere aktarılması için 30 yılda 773 konser, bin atölye ve 100’ün üzerinde söyleşi gerçekleştirerek 500 binin üzerinde izleyiciye ulaştık” diye konuştu. Festival, bu yılın başında “Yıl Boyu Caz” sloganıyla tüm yıl boyunca konserler vermeyi planlamıştı. Ancak koronavirüs salgını her alanda olduğu gibi burada da planlara engel oldu. Ancak festival, “Evin Caz Hali” başlığı altında sosyal medya kanallarından bu konserlere devam etti. Bigalı, festivalin 30. yılına özel bir proje yapmak istediklerini söyleyerek “Türk caz sahnesinin bulunduğu noktayı kayıt altına almak için çalışmalara hızlıca başladık. Akbank Caz Festivali’nin 30 yılını içeren bu retrospektif çalışma ile Türk caz dünyasına etkili, anlamlı ve kalıcı bir eser bırakmayı amaçlıyoruz” dedi.

‘HİKÂYELER SOSYAL MEDYADA’

Peki, bu albümün önemi ne? Bigalı şöyle anlatıyor: “Türk Caz sahnesini yansıtan ve arşiv niteliği taşıyacak olan bu albüm, plak formatının yanı sıra dijital kanallarda da paylaşılmak üzere ekim ayında cazseverlerle buluştu. Belgesel ve söyleşi kısmını, sanatçıların ağzından albümde yer alan bestelerin ortaya çıkış hikâyelerini eşzamanlı olarak sosyal medya kanallarımızdan paylaşacağız. Albümde; Türk caz sahnesinin 30 caz müzisyeninin ve grubunun; festivale, şehre ve bu döneme dair duygu ve düşüncelerinden ilham alarak hazırladığı, daha önce yayımlanmamış özgün eserleri yer alıyor. Kayıtlarımız ve belgesel çekim sürecimiz stüdyoda gerçekleşse de pandemi nedeniyle bazı sanatçı ve gruplar kayıtlarını kendi stüdyolarından/evlerinden yapıp paylaştılar. Her şey kendi doğal seyrinde ve güzel geçti.” Sonuç olarak albüm, Türk caz dünyasına etkili, anlamlı ve kalıcı bir eser bırakıyor. Derya Bigalı da albümde emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ediyor.

‘PANDEMİNİN HİSSETTİRDİKLERİ...’

Pandemi nedeniyle canlı müzik keyfinden mahrum kaldık. Elif Çağlar, “ruhu şifalandırmak adına” müziğe daha da çok ihtiyacımız olan bir dönemde olduğumuzu belirterek proje için şunları söyledi: “Akbank Caz Festivali senelerdir süren, gelenekselleşmiş bir festival. Sadık katılımcı kitlesi için de müzisyenler için de süreçte bu geleneği dönemin şartlarına uyarak sürdürmesi çok kıymetli. Böyle bir albüm, 2020’nin türlü hislerini yine müzik bağı kurarak paylaşacak ve bu global şekilde yaşadığımız değişik sürecin bir temsili olarak arşiv niteliği taşıyacak. Bu açıdan da müzisyenlerin daha önce hiçbir yerde basılmamış bestelerinin sunulması da ayrıca önemli.”

‘BİLİNMEZLİĞİN ENDİŞELERİ...’

Çağlar da albümde bestesi olan sanatçılardan, şöyle anlatıyor: “Ben ‘seneler geçip gidiyor’ olarak çevirebileceğimiz ‘Years Go By’ isimli bir beste yaptım bu albüm için. Pandemi döneminin bende hissettirdiği, bilinmezin getirdiği endişenin ötesindeki sakinlik hissini vermeye çalıştım. Parça zamanın akıp geçmesi, gerçekten kıymetli olanların, paylaşılanların, anıların, sevdiklerimizin değerini anlamakla ilgili ki sanıyorum bu birçoğumuzun sevdiklerinden, hayatından ayrı kaldığı ilk aylarda sorguladığı bir şeydi. Minimal bir altyapı yazarak durağanlık hissi vermeye çalıştım ve çalkantı hissini ise sevgili Çağrı Sertel klavyeleri çalarak verdiği muhteşem katkısıyla sağladı.”