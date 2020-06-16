Akbank, dijital staj uygulamasına başlıyor

16 Haziran 2020 Salı, 12:13

Akbank’ta eğitim ve rotasyon programları dahil pek çok etkinlik dijital ortamlarda sürdürülüyor. Akbank’ın her yıl yüzlerce gence deneyim imkanı sunan staj programı da bu dönemde dijital olarak gerçekleştirilecek. Stajyerlerin 4 haftalık süre ile gerçek iş hayatını deneyimleyecekleri programa; örgün eğitim veren üniversitelerin lisans bölümlerinde okuyan 2. ve 3. sınıf öğrencileri katılıyor.

Pandeminin iş yaşamında birçok değişimin yaşanmasına sebep olduğunu, buradan çıkarılacak derslerin yanısıra yepyeni ve başarılı uygulamalar için de bir fırsat alanı oluştuğunun altını çizen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Uzun yıllardır insanımıza ve teknolojimize yaptığımız yatırımların önemini bu dönemde daha net gördük. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Dijital staj programı da bu süreçte hayata geçirdiğimiz ve iş hayatına hazırlanan gençlerimiz için çok faydalı olacağına inandığımız yeni bir uygulama. Stajyerlerimiz projelerin içinde yer alarak hem iş hayatını öğrenecek hem de köklü ve değişimi kucaklayan bir kültürün çatısı altında birlikte çalışmanın önemini deneyimleyebilecekler” dedi.