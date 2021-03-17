Akbank Kısa Film Festivali başlıyor
Akbank Kısa Film Festivali, 22 Mart-1 Nisan'da 17. kez düzenlenecek.
Festivalde tüm etkinlikler sinemaseverlerle çevrimiçi olarak buluşacak. 71 ülkeden toplam 2 bin 48 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden oluşuyor. Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmin yer aldığı, 37 ülkeden 90 kısa ve üç uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak.
17. Akbank Kısa Film Festivali hakkında detaylı bilgi için: www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com.
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