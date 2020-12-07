Akbank Kısa Film Forum'un düzenlediği senaryo yarışmasına başvurular başladı

07 Aralık 2020 Pazartesi, 15:09

17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum, Türkiye’de kısa film yapım olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmlerine maddi ve manevi katkı sunarak üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

24-25 Mart 2021 tarihleri arasında beşinci kez düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum’da yapım desteği ödüllü bir kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek.

Proje geliştirmeye yönelik etkinliklerin yanı sıra düzenlenecek olan senaryo yarışmasının başvuruları www.akbanksanat.com internet adresi üzerindeki online başvuru formu aracılığıyla 25 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

Ön seçici kurulun yarışmaya katılan aday senaryolar arasından belirlediği sekiz senaryonun senaristlerinin, jüri üyelerine yapacakları 15'er dakikalık sunumun ardından belirlenecek olan en başarılı senaryoya Akbank Sanat tarafından 5 bin TL ödül verilecek.