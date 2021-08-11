Akbelen’de ‘Ağaç nöbeti’ tutanlara gece yarısı, jandarma müdahale etti
Muğla Akbelen Ormanı’nda kömür için ağaç kesimine karşı direnen İkizköylülerin nöbetine jandarma, önceki gece yarısı müdahale etti. Darp edilen köylüler “Akbelen Ormanı’nı vermeyeceğiz” dedi.
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de Akbelen ormanlarında kömür madeni için ağaçların kesilmesini önleme nöbeti tutan köylülere 250 kişilik jandarma ekibi önceki gece baskın yaptı. Bölgeden köylüler ve çevreciler 200 metre dışarı çıkarıldı. Gitmemek için direnen yaşlı kadınların darp edildiği iddia edildi. “Akbelen Ormanı’nı vermeyeceğiz” diyerek direnen köylüler sabaha kadar jandarma barikatının önünde oturdu.
Akbelen Ormanı’nda termik santral yapmak isteyen şirketin mahkeme kararını beklemeden ağaçları kesmek istemesine karşı köylülerin direnişi Kurban Bayramı’nda başladı. 740 dönümlük alanda bölge halkı ve çevreciler, işçilerin gelmemesi için nöbet tutarak kesime engel olmaya çalışırken işçiler önceki gün yangını önleme bahanesiyle yaklaşık 100 ağacı kesti. Jandarma ve kaymakam bölgeye giderek köylülerin alandan çıkmasını istedi.
Köylülerin nöbeti devam ederken gece yarısı sokak lambalarının ışıkları kesildi. Ardından 250 kişilik jandarma ekibi alana girerek valilik emrini gerekçe gösterip nöbet tutan 50’ye yakın köylünün uzaklaşmasını istedi.
DARP EDİLDİLER
Köylülerin alandan gitmeyeceklerini söylemeleri üzerine iddiaya göre darp edilerek 200 metre ileriye götürüldüler. Akbelen Ormanı’nı terk etmeyeceklerini söyleyen İkizköylüler, “Çevremizde bu kadar yangın varken, burada ormanı koruma nöbetindeyken bizi alandan çıkarmaya çalışıyorlar. Muğlamızı bitirdiler. Hâlâ daha gözleri Akbelen Ormanı’nda. Ama vermeyeceğiz, buradan da çıkmayacağız. Artık Muğla’nın tek bir ağacı bile kaybetmeye lüksü yok. Çok büyük bir kayıp yaşadık. Muğla’nın ormanları kendisini yenileyinceye kadar yeni bir kesim emrinin buraya ulaşmasını engellemek için hukuki olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız” diyerek jandarma ayrılana kadar gitmeyeceklerini söyledi. Köylülere, CHP milletvekilleri, belediye başkanları, avukatlar, STK’ler ve çevreciler alana giderek destek oldu.
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