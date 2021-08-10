Akbelen Ormanı'ndaki direnişe gece yarısı jandarma müdahalesi

10 Ağustos 2021 Salı, 01:49

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen linyit maden ocağına karşı nöbet tutan halka jandarma müdahale etti. Gece yarısı gelen jandarma, direnenleri alandan zorla çıkarırken barikat kurdu.

Evrensel'de yer alan habere göre, Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen linyit maden ocağına karşı bölge halkının nöbet eylemi yangınlara rağmen 25 gündür devam ediyor.

Dün yangın önleme bahanesiyle yaklaşık 100 ağacın kesildiği Akbelen Ormanı’nda bugün ise jandarma direniş alanın boşatılmasını istedi.

Gece saatlerinde nöbet tutan yurttaşlar alandan zorla sürüklenerek çıkarıldı. Kendini ağaca bağlayan Füsun Kayra, Akbelen Ormanlarına destek çağrısında bulundu.

"Katil Şirket"in emriyle ormanımızı yok etmek için desteğe gelen kolluk güçleri avukatımızın sorularını yanıtlamıyor. #AkbelenOrmanınıVermeyeceğiz pic.twitter.com/f6x5ZO7Zhm — İkizköy İnsanca Yaşam için Direniyor ?????? (@ikizkoydireniyo) August 9, 2021

Gün içinde jandarma direniş alanın boşatılmasını istemişti. İkizköy Çevre Komitesinden Deniz Gümüşel, "Nöbet alanında Milas İlçe Jandarma komutanlığı ve Milas afetten sorumlu ek olarak atanmış kaymakam geldi ve Muğla Valiliğinin ormanlara giriş yasağıyla ilgili kararını ileterek alanın boşaltılmasını söyledi. Biz boşaltmayacağımızı her ne talimata dayanarak bizi buradan dışarı çıkarmak istiyorlar o talimatı yazılı olarak göndermelerini istedik. Avukata vereceğiz, gerekli idari itirazları yapacağız” demişti.

“Kaldığımız alan özel arazi ve şahsa ait, şahsında burada kalmamız için onayı var. Ama jandarma ayrılmıyor. Burada olmamızın bütün hukuki koşulları var ama buna rağmen alanı boşaltmaya çalışıyorlar. 'Akbelen nöbetiyle ilgili değil' diyorlar. Sizler de burada olursanız, daha kalabalık olursak bizi haklı mücadelemizden ve alanımızdan edemezler” diyen Gümüşel, herkesi Akbelen Ormanı’na sahip çıkmaya çağırmıştı.