Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı rant tehlikesiyle karşı karşıya
Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı ranta kurban edildi. Kuzey Ege Havzası’nın önemli sulak alanlarının 100 hektarı sessizce kayıtlardan silindi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi’nde Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan Kuzey Ege Havzası’nın önemli sulak alanlarından Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın 100 hektarı sessizce kayıtlardan silindi. Alan, 144.75 hektardan 41.67 hektara düştü. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yazılı açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.
Açıklamada, “Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın daraltılması, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve bazı diğer odakların Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın bütünü üzerinde imar ve yapılaşma niyetlerini iyice açığa çıkarmıştır. Envanterde yer alan söz konusu alanın tescil edilerek koruma statüsünün artırılması gerekmekte iken küçültülmesi bilimsel yaklaşıma ve sulak alan mevzuatına aykırıdır” denildi.
Dernek, açıklamasını ilgili müdürlüğe de gönderdi. Müdürlükten gelen yanıtta sistemde bazen yanlışlıklar olabildiği ve düzeltileceği belirtildi. Düzeltmenin ardından alanın büyüklüğü bu kez sistemde 125.70 hektar olarak yer aldı. Dernek başkanı Süheyla Doğan, “Bu sefer de Edremit Çayı’nı kayıtlardan çıkarmışlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dere boyunca yol yapmak istiyor. O yüzden dereyi komple sulak alandan çıkarıyorlar” dedi.
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