Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı ranta açılıyor! Villa projesi inşa edilecek

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 22:34

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan Kuzey Ege'nin önemli sulak alanlarından olan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı ranta açılıyor. Bir yılı aşkın süredir AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB) tarafından moloz ve atıklar ile doldurulan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın şimdi de en az 60 bin metrekarelik kısmına bir gayrimenkul şirketi tarafından villa projesi inşa edilecek.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada, “Sulak alanlardan arsa, bina almayın. Kendi canınızla ve başka canlıların canıyla oynamayın” çağrısı yapıldı.

'SULAK ALAN' ÖZELLİKLERİNİ TAŞIMAKTA



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Söz konusu proje ile ilgili parsellerin bulunduğu alan Türkiye'nin taraf olduğu RAMSAR Sözleşmesi, Çevre Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne göre ‘sulak alan’ özelliklerini taşımakta ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak Alan Sulak Alan Envanter Sistemi SAYBİS’te de kayıtlı olan ve ekte haritası yer alan 148 hektar büyüklüğündeki ‘Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’ sınırları içerisinde yer almaktadır.

DEV ARAZİ İMARA AÇILIYOR

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın önemli bir kısmı Sulak Alan Yönetmeliğine ve Ramsar Sözleşmesine aykırı bir şekilde 2017 yılında yapılan çevre düzeni plan değişikliği ile Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesine tahsis edilmiş ve bir kısmı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Rezerv Konut Alanı amacıyla Hazineden alınmışken şimdi de miktarı tam olarak bilinmemekle birlikte en az 60 bin metrekarelik bir kısmı daha imara açılmaktadır.