24 Şubat 2021 Çarşamba, 00:00

Vücudun en önemli organlarından biri olan akciğer; yaşamsal faaliyetlerin devam edebilmesi için solunum yoluyla vücuda oksijen alınması ve ortaya çıkan karbondioksitin dışarı atılması görevini yürütür. Akciğerde yer alan doku ve hücrelerin yaptığı bu işlev sayesinde vücut, gereksinim duyduğu oksijeni düzenli olarak alırken atık olarak nitelendirilebilen karbondioksiti vücut dışına gönderir. Akciğerlerde yer alan doku ve hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması durumu ise akciğer kanseri olarak adlandırılır. Tümör hücresi olarak da tanımlanabilen bu hücreler, hızla çoğalır ve zamanla kitlesel bir yapı oluşturur. Kanserin ilerlemesiyle birlikte kanser hücreleri, çevre doku ve organlara yayılır.

Peki en sık görülen kanser türlerinden biri olan akciğer kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır?

AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Akciğerde yer alan hücrelerin dengesiz bir şekilde çoğalması sonucu meydana gelen kötü huylu tümöral oluşumlara akciğer kanseri adı verilir. Çünkü kanser oluşumu, vücuttaki tüm dokuların yapı taşını oluşturan hücrelerde başlar. Akciğerler de diğer tüm organlar gibi hücrelerden oluşur. Bu hücreler, akciğerin sağlıklı bir şekilde görevini yapabilmesi için gerek duyulduğunda bölünerek çoğalır. Yapısal anlamda normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı olarak çoğalması durumunda ise akciğer kanseri meydana gelir.

İleri evrelere gelindiği zaman ise çevre doku ve organlara yayılım gösterir. Erken evrelerde genellikle belirti vermediği için teşhis edildiğinde hastalık sıklıkla ileri evreye gelmiştir. Bu nedenle risk altında olan bireylerin düzenli olarak tarama yaptırmaları önemlidir.

AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dünya genelinde en çok ölüme yol açan kanser türü olan akciğer kanseri, genellikle belirgin bir şekilde belirti vermeden sessizce ilerler. Bazen de belirtiler, kanserin nereye yerleştiğine ve tümörün boyutuna göre farklılık gösterebilir. Bazen akciğer kanseri belirtilerinin ortaya çıkması yıllar alabilir. Hatta hastaların yüzde 25'inde kanser hiçbir belirtiye yol açmadan son evreye kadar ilerleyebilir. Hastalığın en önemli belirtilerinden biri ise inatçı öksürüklerdir. Sıklıkla görülen akciğer kanseri belirtilerinin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

-İnatçı öksürük,

-Öksürüğe bağlı sırt ağrısı,

-Balgam renginde değişim,

-Kanlı balgam,

-Hırıltılı nefes alma,

-Sesin boğuklaşması,

-Solunum güçlüğü,

-Boğazda takılma hissi,

-Yutkunma güçlüğü,

-Sıklıkla zatürre ve bronşit olmak,

-Boyun ve yüz bölgelerinde şişlik,

-El ve ayak parmak uçlarının şişmesi,

-Kemik ağrısı,

-Anemi,

-Göz kapağında düşme,