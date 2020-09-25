Akdeniz Üniversitesi'nden Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Böcek'in koronavirüs enfeksiyonu sonrası akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği, solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edildiği belirtildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül'de entübe halde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, kaldığı özel hastaneden dün gece saat 22.30 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
ÜNİVERSİTE'DEN AÇIKLAMA
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek 24 Eylül saat 22.30'da hastanemize takip ve tedavisi yapılmak üzere nakil edilmiştir. Hastamızın ilk değerlendirmesinde Covid enfeksiyonu sonrası akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği görülmüştür. Hastamız solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edilmektedir" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Halil Sezai olayında yeni görüntüler
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- İstanbul'da bir deprem daha!
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Fatih Portakal hakim karşısına çıktı
- Kitle bağışıklığına o ilçede ulaşıldı…
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı