Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, özel hastanede yoğun bakımda gördüğü tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül’de entübe halde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, kaldığı özel hastaneden gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Başkan Böcek’in tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde devam edecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Klinik seyri devam etmektedir. Klinik durumu stabil devam etmekte olup tedavi sürecinin devamı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi."
En Çok Okunan Haberler
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Yüzde 50.1 hayal
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Bayraktar'dan Erol Mütercimler'e hapis istemine tepki
Video Haberler
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
En Çok Okunan Haberler
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Yüzde 50.1 hayal
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
- Bayraktar'dan Erol Mütercimler'e hapis istemine tepki