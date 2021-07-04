Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 20:30 olarak kayıtlara Depremin derinliği 5.5 km olarak ölçüldü. Depremin saati 20:30 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 5.5 kilometre olduğu aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 4, 2021
AKDENIZ https://t.co/sJXvhNExjN
04.07.2021, 20:30:07 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.5 km#Kandilli
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