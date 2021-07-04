Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

04 Temmuz 2021 Pazar, 21:21

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 20:30 olarak kayıtlara Depremin derinliği 5.5 km olarak ölçüldü. Depremin saati 20:30 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 5.5 kilometre olduğu aktarıldı.







