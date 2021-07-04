Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2021 Pazar, 21:21
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi  verilerine göre, Akdeniz açıklarında 3.9  büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Depremin saati 20:30 olarak kayıtlara Depremin derinliği 5.5 km olarak ölçüldü. Depremin saati 20:30 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 5.5 kilometre olduğu aktarıldı.




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