Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,21 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Muğla'nın Datça ilçesine 205 kilometre yakınlıkta olduğu tespit edildi.
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