Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2020 Cuma, 19:54
Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre, 19.28'de Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.6

Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.6 büyüklüğünde ve yerin 10.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini paylaştı.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada “Girit Adası yakınlarında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye yakın illerimizde, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadelerini kullandı.


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