Akdeniz'de göçmen faciası!

Tunus açıklarında bir göçmen botu alabora oldu, en az 43 göçmen hayatını kaybetti, 84 göçmen ise kurtarıldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:07
Akdeniz'de göçmen faciası!
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