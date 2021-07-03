Akdeniz'de göçmen faciası!
Tunus açıklarında bir göçmen botu alabora oldu, en az 43 göçmen hayatını kaybetti, 84 göçmen ise kurtarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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