Akdeniz’de taht oyunları

01 Eylül 2020 Salı, 06:00

Doğu Akdeniz’deki nüfuz ve enerji mücadelesi ABD’nin New York Times gazetesinin editoryal yazısında ele alındı. “Akdeniz’de yeni bir Taht Oyunu var” başlıklı yazıda, “dünya genelinde yaşanan birçok sorun çözüm beklerken iki NATO üyesi Yunanistan ve Türkiye’nin “yeni ve tehlikeli bir krizi ateşlediği ve hem yakın hem de uzak birçok ülkeyi de krizin içine çektiği” belirtildi.

“Aklıselim davranılması için arabuluculuk etme nüfuzu olan tek ülke Almanya gibi görünüyor” nitelendirmesi yapıldı.

Yazıda, “Yunanistan ile Türkiye arasındaki kavgalar yeni değil. Bunu daha karmaşık hale getiren, gaz rezervlerinde birçok başka ülkenin daha gözünün olması. Prensipte, geniş rezervlerin bu ülkeleri bir araya getirmesi ve kıyılardaki zenginliklerin de çıkarılıp paylaşılması gerekir. Aslında, Yunanistan, G. Kıbrıs, İsrail, Mısır, İtalya, Ürdün ve hatta Filistinliler dahil çoğu ülke de bunu yaptı. Türkiye ise devre dışı bırakıldığını gördü” denildi.

“Bu kısmen Yunanistan’ın saha iddialarından, kısmen de Türkiye’nin otoriter Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye, Libya ve kendi evindeki saldırgan tavırları nedeniyle müttefiklerinin birçoğunu kendisine düşman etmesinden kaynaklanıyor” ifadesi yer aldı.