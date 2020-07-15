Akdeniz'i en çok Türkiye kirletiyor

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:21

Koronavirüs salgınıyla beraber plastik ürünlerin, maske ve eldivenlerin kullanımı arttı.

Bu ürünlerin kullanıldıktan sonra atık olarak doğru yerlerde toplanamaması durumunda da doğaya, çevreye, insan sağlığına zararları olduğu uyarıları yapılıyor.

Kimi zaman tüketicilerin bilinçsizliği, kimi zaman da rüzgar ve yağmurlarla bu atıklar sulara karışıyor.

Film yapımcısı ve sosyolog Alican Abac+ı, Antalya açıklarında su altındaki kirliği görüntülediği kısa belgeseli 'Only One World Left' ile tek kullanımlık atıkların denizlere verdiği zarara dikkat çekti. Belgesel, dünyanın birçok ülkesindeki festivallere davet edilip ödüller aldı.

Alican Abacı, tek kullanımlık ürünlerin yanı sıra, hayalet ağlar ve misinaların da su altı canlılarına zarar verdiğini söylüyor.