Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil 12 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı!
Teknik direktör Yılmaz Vural ve 2 futbolcu dahil 12 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı.
Akhisarspor’da gerçekleşen Covid-19 testinde tam 12 kişide pozitif sonuç ortaya çıktı. Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da Altay maçı öncesinde gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre tam 12 kişide test sonuçları pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan isimler arasında Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın olduğu da öğrenildi. Yapılan testlere göre Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın yanı sıra teknik ekipten 2 isim, 2 futbolcu ve 7 kulüp personelinin test sonuçları pozitif olarak açıklandı. Çıkan sonuçlar doğrultusunda 2. bir test yapılacağı ve ayrıca antikor testi de gerçekleştirileceği ifade edildi.
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