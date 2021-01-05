Akif’in filmi üzerinde tartışma bitmiyor

05 Ocak 2021 Salı, 06:00

İstiklal Marşı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin (12 Mart 1921) 100. yıldönümünde, 12 Mart 2021’de, gösterimi yapılacak olan, Akif filminin tanıtımı, çekimlerinin tamamlandığı gün yapıldı.

Akif filminde, Atatürk’ü canlandıran Fikret Kuşkan’ın, Atatürk’ten, “Mustafa Kemal” diye söz ettiği filmin tanıtımında, Mehmet Akif Ersoy’u canlandıran başrol oyuncusu, şarkıcı Yavuz Bingöl ise medyadan şikâyetçi oldu.

Bingöl, medyanın kendisini cahillikle suçladığını belirterek iyi bir tarih bilgisi olduğunu ve filmden önce rolüne hazırlanmak için Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ciddi kaynaklardan beslendiğini söyledi. Neyzen Tevfik ile Mehmet Akif Ersoy’un yakın dostluğuna filmde, nedenli yer verildiği ile ilgili olarak sorduğumuz soruya Yavuz Bingöl’ün sessiz kalması üzerine, Fikret Kuşkan, “Ne demek istediğinizi anlıyorum.

Biz sadece, 1919-1921 dönemini anlattık” diyerek filmde Neyzen’e hiç yer verilmediğini söyledi. Oysa performanslarından para almayan, yoksulluk içinde yaşarken kendisi için tek kuruş yardım kabul etmediği halde zor durumdakilere yardım için neyi ile ünlü dinletilere imza atan Neyzen Tevfik’ten, oda arkadaşı, can dostu Mehmet Akif çok etkilenmiştir.

İstiklal Marşı’ndan kazandığı parayı reddettiği gün, Neyzen Tevfik’e, “Bugün ben de senin gibi davrandım” demesi de ikilinin ünlü anekdotlarındandır. Film ekibi, Akif filminin tanıtım toplantısında fragman da paylaşmadılar ama filmdeki kıyafetleriyle katılarak tanıtım yaptılar. Akif filminin başrol oyuncusu Yavuz Bingöl, Mehmet Akif Ersoy’u canlandırırken, Fikret Kuşkan da Atatürk’ü canlandırıyor.

Filmin yönetmeni Sadullah Şentürk; senaryo ise Ömer Erbil’in. Mine Çayıroğlu, Mehmet Akif’in eşi rolünde. Diğer rollerde ise Murat Han, Erkan Bektaş ve Atılay Uluışık oynuyor.