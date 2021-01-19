Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'ye 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak

Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak.

AA
19 Ocak 2021 Salı, 12:22
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tecno üretim planlaması için gerekli adımlar atıldı. İlk yerli Tecno, mart ayı içerisinde üretilmiş olacak.

Dünyada tanınan, Manchester City gibi birçok dünya markasının global sponsoru olan Tecno, aralık ayında Türk pazarı ile 3 modeli sayesinde tanışmıştı. Hemen ardından Türkiye'deki yerli ortağı ile birlikte üretim sürecini hemen başlatarak Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmayı hedefliyor.

İstanbul Pendik'te olacak fabrika, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek ve aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor


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