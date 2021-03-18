AKM’de iskele sökülüyor

Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yapımında son aşamaya gelindi. Seyirci alanları tamamlanan, kubbeli opera salonunun içindeki iskeleleri sökülmeye başlayan AKM’deki son durum havadan ve içeriden görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2021 Perşembe, 02:00
AKM’de iskele sökülüyor
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Taksim Meydanı’ndan gözüken fin cephe yapımının yüzde 70’i tamamlanan AKM’nin iç mekânlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor. 805 kişilik bir tiyatro salonu ve kubbeli opera salonunda seyirci bölümünün zemin çalışmaları tamamlandı.


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