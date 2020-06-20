AKOM raporu paylaştı: İşte en çok yağış alan ilçeler!
AKOM yaptığı açıklamada İstanbul genelinde son iki günde en çok yağış alan ilçenin 77 kg/ m2 ile Güngören olduğu bilgisini paylaştı.
İBB AKOM tarafından hazırlanan ve toplam yağış miktarlarının paylaşıldığı “Kuvvetli Sağanak Yağış Raporu”na göre 18-19 Haziran 2020 tarihlerinde, İstanbul’un güneyinde kalan şehir merkezinin daha çok yağış aldığı görüldü. Avrupa Yakası’nda en fazla yağış Güngören ilçesinde 77 kg/m2, Anadolu Yakası’nda ise Tuzla ilçesinde 54 kg/m2 olarak ölçüldü.
18 Haziran 2020 Perşembe günü il genelinde en fazla yağış; Çekmeköy (34.6 kg/m2), Kartal (25.9 kg/m2), Silivri (23.8 kg/m2) ve Güngören (22.6 kg/m2) ilçelerinde yaşandı. İl genelinde ortalama 17.4 kg/m2 yağış kaydedildi.
19 Haziran 2020 Cuma günü il genelinde en fazla yağış; Tuzla (54.5 kg/m2), Güngören (48.6 kg/m2 ), Sarıyer (28.2 kg/m2), ilçelerinde ölçüldü. İl genelinde ortalama 24 kg/m2 yağış kaydedildi.
Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda hâlihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yağış nedeni meydana gelen olumsuzluklara müdahale etti.
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