AKOM'dan sağanak yağış uyarısı
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), güneyli yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek il genelinde sağanağa neden olabileceğini bildirdi.
İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da halihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yaşanabileceği belirtildi.
Yağışların öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayacağı, öğle saatlerinden sonra boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dakika gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı aktarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Nagehan Alçı tarikatını açıkladı!
- İşte Kılıçdaroğlu'na sunulan son araştırma
- İçişleri Bakanı hangi cemaatten
- Böcek'in uyandırıldığına yönelik iddia yalanlandı
- Matematikten kıstı dine ekledi
- İşte Davutoğlu ve Babacan'ın toplam oy oranı
- Soylu, yazarımız Terkoğlu'na yanıt verdi
- İçişleri Bakanı, bu defa hangi cemaate sahip çıkıyor?
- Millet İttifakı’nın oy oranını açıkladı
- Tarikatların devlete sızma aşaması çoktan gerçekleşti
Video Haberler
- Meral Akşener'den Levent Kırca mesajı
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri!
- Maltepe'deki cinayetin ardından kan donduran itiraf!
- Maskesiz kuryenin 5 yıla kadar hapsi istendi
- Sevimli su samuru Elazığ'da durulanırken görüntülendi
- Ansızın yola fırlayan çocuğa çarptı, öldüresiye dövüldü
- Kadınlar saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada
- Geleneksel Yalan Yarışması'nın ödülü de yalan çıktı
- Metrobüsler yine tıklım tıklım
- Marmara’da denizanası istilası
En Çok Okunan Haberler
- Nagehan Alçı tarikatını açıkladı!
- İşte Kılıçdaroğlu'na sunulan son araştırma
- İçişleri Bakanı hangi cemaatten
- Böcek'in uyandırıldığına yönelik iddia yalanlandı
- Matematikten kıstı dine ekledi
- İşte Davutoğlu ve Babacan'ın toplam oy oranı
- Soylu, yazarımız Terkoğlu'na yanıt verdi
- İçişleri Bakanı, bu defa hangi cemaate sahip çıkıyor?
- Millet İttifakı’nın oy oranını açıkladı
- Tarikatların devlete sızma aşaması çoktan gerçekleşti