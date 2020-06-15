AKOM’dan son dakika yağış açıklaması
AKOM, önümüzdeki üç saat boyunca kentin genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bilgisini paylaştı.
İBB AKOM’dan yapılan açıklamaya göre bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
AKOM’un paylaştığı değerlendirmelerine göre İstanbul’da hafta sonu etkili olan sağanak yağmurlar neticesinde en fazla yağış Arnavutköy (22kg), Çatalca (18kg), Eyüp (15kg) ve Beykoz (15kg) ilçelerimizde görülürken diğer bölgelerde 3 ila 10 kg arasında kaydedildi.
YAĞIŞLAR KENTİ TERK ETMİYOR
Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesi beklenen yağışların Perşembe günü itibari ile il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
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