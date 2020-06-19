AKP: Adayımız Şentop

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında partisinin TBMM Başkan adayını açıkladı. Bostancı, “Bildiğiniz gibi bu Temmuz ayı Meclis Başkanlığı içerisinde gerçekleştirmek durumundayız. Süre tamamlanıyor. Müraacatların başlaması gerekiyor. Biz de görüşmeler yaptık. Meclis Başkanlığı’na bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımın çok büyük çoğunluğu Sayın Şentop’u aday olarak görmek istediklerini ifade ettiler. Şentop, ikinci dönemde de aday olduğu bizler tarafından iletilecektir. Bizim kanaatimiz 7 Temmuz’da bu sürecin sonlanacağı yönünde. Biz 2 Temmuz itibariyle Sayın Mustafa Şentop’u aday olarak göstereceğiz. Diğer görevlendirmeler için yine arkadaşlarla istişareler ile yapılıyor. Diğer görevleri 30 Haziran’da yapacağız” dedi.

TBMM takvimi için Bostancı, “Tahminimiz Temmuz ayı içinde bir hayli yüklü, son derece önemli yasalar var. Temmuz ayı içinde bu yasaları bitirirsek, uygun bir tarihte ama 20’sinden sonra bir tarihte olabilir” dedi.

Bostancı, Seçim ve Siyasi Partiler için heyet çalışmalarını sürdüğünü aktararak, “Gerekli istişareler yapıldıktan sonra Meclis’e gelecek bir iş. Diğer siyasi partilerin yaklaşımları da önemli. Bu çalışmalar biraz zaman alacak. Barolar konusunda da barolarla görüşüldü. Müzakereler gerçekleştirildi. Son birkaç değerlendirme var. Onlar da bitince Meclis Başkanlığı’na vereceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞENTOP’A MHP DESTEĞİ

Şentop'un aday gösterilmesinde, görev yaptığı kısa süre içerisinde MHP tarafından ciddi anlamda kabul görmesinin rol oynadığı öğrenildi. Şentop, adaylığı açıklandığı saatlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekti.

BİNALİ YILDIRIM ADAY OLMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

24 Haziran seçimlerinde Tekirdağ milletvekili olarak seçilen Mustafa Şentop, Binali Yıldırım'dan sonra TBMM Başkanlığı görevini yürütüyordu. Binali Yıldırım da dün yaptığı açıklamada, aday olmayacağını duyurmuştu.