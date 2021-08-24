AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım'dan skandal paylaşım
AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım'ın bir çocuğa silahla atış yaptırdığı görüntüleri büyük tepki çekti.
AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım'ın bir çocuğun eline silah tutuşturarak atış yaptırdığı görüntüleri ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntüde, AKP'li Yıldırım'ın "atış yaptırdığı" çocuğun silah sesinden tedirgin olup gitmek istemesi üzerine Yıldırım'ın buna engel olduğu ve diğer çocuğun da silah sesi sonrası korkup uzaklaştığı görüldü. Yıldırım ise atış sonrası kameraya gülerek el salladı.
Söz konusu görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı.
Video Haberler
- Canlı yayın gafı sosyal medyada gündem oldu
- İETT otobüsünde şoke eden manzara
- İstanbul’da bıçaklı kavganın görüntüleri kamerada
- Habertürk'e Taliban müdahalesi: Elinde M16 var
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Deniz Akkaya cezaevine girdi
- 15 yaşındaki Elif'ten haber var
- İşte Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için planı
- 7 yıldızlı otel Gökçeklerin mi?
- İkinci el araba fiyatı ne zaman düşecek?
- İBB'den 'Hamidiye Su' açıklaması
- Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı
- Generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor
- Fahrettin Koca'dan Gökbakar'a 'aşı' yanıtı
- Polise hakaret etmişti, TBMM'deki konuşması gündem oldu