AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, istifa etti
AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, istifa ettiğini duyurdu. Güler, "Yakınımızı, akrabamızı, eşimizi, dostumuzu kayırmadık. "Hiçbir yakınımızı öncelemedik, Hiçbir yakınımızı öncelemedik, ihale peşinde koşmadık" diyerek istifasını açıkladı.
Güler, yazılı olarak yaptığı istifa açıklamasında, 2018’de göreve gelişinden itibaren partisine kazandırdığını belirttiği “başarı”larını anlatırken “Makam kapımızı dil, din, meşreb, köy, bölge farkı ayırt etmeden herkese açık tuttuk. Bu süreçte adalet ve eşitlik kavramına çok büyük önem verdik. Yakınımızı, akrabamızı, eşimizi, dostumuzu kayırmadık. Hiçbir kamu kurumunda istikbal peşinde koşmadık. Hiçbir yakınımızı öncelemedik, ihale peşinde koşmadık. Kimseye haksızlık yapmamaya azami özen gösterdik” dedi.
Parti yöneticilerine teşekkür eden Güler, açıklamasını “Bu süreçte çalıştığımız bütün arkadaşlarımızdan, istemeden de olsa kalbini kırdığımız bütün herkesten helallik istiyorum. Liderimizin dediği gibi; Bu şarkı burada bitmez. Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Liderliği’nde partimize hizmet etmeye daha büyük bir coşku ve heyecan ile çalışmaya devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saygılarımla…” ifadeleriyle bitirdi.
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